Виробники українського безпілотника "Шарк" показали його у справі (відео)

Виробники БПЛА продемонстрували чіткість трекінгу та відмінну якість картинки в дощову погоду.

Що відомо про український безпілотник?

Дрон може бути задіяний для проведення глибинної аеророзвідки та коригування, в тому числі західного далекобійного озброєння - зокрема, HIMARS

Також апарат має надійний зашифрований зв'язок та камеру з 30-кратним оптичним збільшенням та додатковим цифровим зумом.

Новий БПЛА може заглибитись у тил ворога до 60 км та вести спостереження на відстані до 5 км від БПЛА до об'єкта.

Технічні характеристики "ШАРК":