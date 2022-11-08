Виробники українського безпілотника "Шарк" показали його у справі (відео)

Компанія-виробник українського розвідувального безпілотника "Шарк" показала, як працює найновіший БПЛА.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook компанії "Укрспецсистемс".
Виробники БПЛА продемонстрували чіткість трекінгу та відмінну якість картинки в дощову погоду.
Дрон може бути задіяний для проведення глибинної аеророзвідки та коригування, в тому числі західного далекобійного озброєння - зокрема, HIMARS
Також апарат має надійний зашифрований зв'язок та камеру з 30-кратним оптичним збільшенням та додатковим цифровим зумом.
Новий БПЛА може заглибитись у тил ворога до 60 км та вести спостереження на відстані до 5 км від БПЛА до об'єкта.
Нагадаємо, в Україні анонсували появу на озброєнні ЗСУ боєприпасу, який здатний вражати цілі на відстані до 1000 км. На цьому етапі вже закінчується розробка 75-кілограмового снаряда.
Пізніше в "Укроборонпромі" розкрили подробиці про нове ударне БПЛА для ЗСУ.
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