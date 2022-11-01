Не просто камікадзе. В "Укроборонпромі" розкрили подробиці про новий БПЛА для ЗСУ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова представника компанії Олега Болдирєва в ефірі програми " Час: Online ".

Він розповів, що держконцерн розробляє не просто дрон-камікадзе на кшталт "Shahed-136", а багатофункціональний апарат. Військові зможуть швидко замінити модулі, щоб підготувати БПЛА до виконання різних бойових завдань, включаючи розвідку та коригування вогню.

За розрахунками розробників, новий український дрон зможе нести 70-75 кг корисного навантаження. При чому ця вага може повністю складати боєголовка з вибухівкою - у такому випадку дрон можна направити GPS-координатами для нанесення потужного удару.

При цьому військові зможуть зменшити бойову частину для встановлення камери, системи зв'язку та іншої електроніки, щоб проводити розвідку та коригувати вогонь.

За словами Болдирєва, апарат зможе пролетіти близько 1 тисячі кілометрів. Однак дальність його польоту буде залежати від палива, двигуна та типу безпілотника. Оскільки розвідувальний дрон може ефективно працювати, доки сигнал досягає станції керування. А під час керування дроном-камікадзе не потрібен зворотний зв'язок з оператором, тому він може летіти, доки не закінчиться паливо або поки його не зіб'ють.