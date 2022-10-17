В Україні анонсували "відповідь" на іранські дрони-камікадзе

В Україні анонсували появу на озброєнні ЗСУ боєприпасів, які здатні вражати цілі на відстані до 1000 км. На цьому етапі вже закінчується розробка 75-кілограмового снаряда.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укроборонпром ".

"Росіяни не зламають ні наші плани, ні наш дух. "Укроборонпром" працює у посиленому режимі з часу повномасштабного вторгнення. Ми практично нічого вам не розповідаємо (так треба, повірте), але це "нічого" успішно працює на полі бою, а ще деяке "нічого" раз за разом проходить успішні випробування", - йдеться в заяві.

В "Укроборонпромі" розповіли про нову розробку на фоні атаки на Київ у понеділок, 17 жовтня.

"Сьогодні Київ вчергове зазнав атаки ударних безпілотників "Герань-2", відомих як Shahed 136. Більшість ворожих БПЛА були успішно знищені. На жаль, не всі", - додали в концерні.

Для порівняння

Shahed 136 - дрон-камікадзе, виготовлений Іраном і вперше представлений 2020 року.

Технічні характеристики