Производители украинского беспилотника "Шарк" показали его в деле (видео)

Компания-производитель украинского разведывательного беспилотника "Шарк" показала, как работает новейший БПЛА.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook компании "Укрспецсистемс".
Производители БПЛА продемонстрировали четкость треккинга и отличное качество картинки в дождевую погоду.
Дрон может быть задействован для проведения глубинной аэроразведки и корректировки, в том числе, западного дальнобойного вооружения - в частности, HIMARS
Также аппарат имеет надежную зашифрованную связь и камеру с 30-кратным оптическим увеличением и дополнительным цифровым зумом.
Новый БПЛА может углубиться в тыл врага до 60 км и вести наблюдение на расстоянии до 5 км от БПЛА до объекта.
Напомним в Украине анонсировали появление на вооружении ВСУ боеприпаса, который способен поражать цели на расстоянии до 1000 км. На данном этапе уже заканчивается разработка 75-килограммового снаряда.
Позже в "Укроборонпроме" раскрыли подробности о новом ударном БПЛА для ВСУ.
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