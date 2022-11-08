Производители украинского беспилотника "Шарк" показали его в деле (видео)

Производители БПЛА продемонстрировали четкость треккинга и отличное качество картинки в дождевую погоду.

Что известно об украинском беспилотнике?

Дрон может быть задействован для проведения глубинной аэроразведки и корректировки, в том числе, западного дальнобойного вооружения - в частности, HIMARS

Также аппарат имеет надежную зашифрованную связь и камеру с 30-кратным оптическим увеличением и дополнительным цифровым зумом.

Новый БПЛА может углубиться в тыл врага до 60 км и вести наблюдение на расстоянии до 5 км от БПЛА до объекта.

Технические характеристики "ШАРК":