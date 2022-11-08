Производители украинского беспилотника "Шарк" показали его в деле (видео)
Компания-производитель украинского разведывательного беспилотника "Шарк" показала, как работает новейший БПЛА.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook компании "Укрспецсистемс".
Производители БПЛА продемонстрировали четкость треккинга и отличное качество картинки в дождевую погоду.
Что известно об украинском беспилотнике?
Дрон может быть задействован для проведения глубинной аэроразведки и корректировки, в том числе, западного дальнобойного вооружения - в частности, HIMARS
Также аппарат имеет надежную зашифрованную связь и камеру с 30-кратным оптическим увеличением и дополнительным цифровым зумом.
Новый БПЛА может углубиться в тыл врага до 60 км и вести наблюдение на расстоянии до 5 км от БПЛА до объекта.
Технические характеристики "ШАРК":
- Время полета - более 2 часов,
- Дальность связи - 60 км;
- Практический потолок - 2000 м;
- Камерная система - Full HD электрооптический сенсор с 30-кратным оптическим увеличением и дополнительным цифровым зумом;
- Взлетная масса - 10 кг;
- Размах крыльев - 1,91 м;
- Время развертывания - 15 минут;
- Температура эксплуатации - от -15 С до +50 С;
- Метод шифрования - AES256;
- Крейсерская скорость - 70-90 км/ч;
- Максимальная скорость полета - 150 км/ч;
- Скорость сваливания - 60 к м/ч;
- Способ взлета - катапульта;
- Способ посадки - парашют.
Напомним в Украине анонсировали появление на вооружении ВСУ боеприпаса, который способен поражать цели на расстоянии до 1000 км. На данном этапе уже заканчивается разработка 75-килограммового снаряда.
Позже в "Укроборонпроме" раскрыли подробности о новом ударном БПЛА для ВСУ.
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