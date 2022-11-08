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Производители украинского беспилотника "Шарк" показали его в деле (видео)

Новина українською →
Вторник 08 ноября 2022 11:24
Производители украинского беспилотника "Шарк" показали его в деле (видео) Фото: новый украинский беспилотник "Шарк" (facebook.com/ukrspecsystems)
Автор: Руслан Гаращенко

Компания-производитель украинского разведывательного беспилотника "Шарк" показала, как работает новейший БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook компании "Укрспецсистемс".

Производители БПЛА продемонстрировали четкость треккинга и отличное качество картинки в дождевую погоду.

Что известно об украинском беспилотнике?

Дрон может быть задействован для проведения глубинной аэроразведки и корректировки, в том числе, западного дальнобойного вооружения - в частности, HIMARS

Также аппарат имеет надежную зашифрованную связь и камеру с 30-кратным оптическим увеличением и дополнительным цифровым зумом.

Новый БПЛА может углубиться в тыл врага до 60 км и вести наблюдение на расстоянии до 5 км от БПЛА до объекта.

Технические характеристики "ШАРК":

  • Время полета - более 2 часов,
  • Дальность связи - 60 км;
  • Практический потолок - 2000 м;
  • Камерная система - Full HD электрооптический сенсор с 30-кратным оптическим увеличением и дополнительным цифровым зумом;
  • Взлетная масса - 10 кг;
  • Размах крыльев - 1,91 м;
  • Время развертывания - 15 минут;
  • Температура эксплуатации - от -15 С до +50 С;
  • Метод шифрования - AES256;
  • Крейсерская скорость - 70-90 км/ч;
  • Максимальная скорость полета - 150 км/ч;
  • Скорость сваливания - 60 к м/ч;
  • Способ взлета - катапульта;
  • Способ посадки - парашют.

Напомним в Украине анонсировали появление на вооружении ВСУ боеприпаса, который способен поражать цели на расстоянии до 1000 км. На данном этапе уже заканчивается разработка 75-килограммового снаряда.

Позже в "Укроборонпроме" раскрыли подробности о новом ударном БПЛА для ВСУ.

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