Виробники продуктів за рік підняли ціни на 10%: що дорожчає швидше

За даними статистичного відомства, ціни у межах України зросли на 30,5%, за межі України – на 4,3%.

У виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів ціни зросли на 10,6%, зокрема в межах України – на 9,6%, за межі України – на 11,7%.

Найбільше зросли ціни на виробництво м'яса – на 15,6%, у тому числі всередині України – на 15,5% та виробництво молочних продуктів – на 13,7%, у т.ч. усередині України – на 12,9%.