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Производители продуктов за год подняли цены на 10%: что дорожает быстрее

Фото: оптовые цены на продукты выросли на 10% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Оптовые цены производителей промышленной продукции в июне 2024 года по сравнению с июнем прошлого года выросли на 26,7%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Госстата.

По данным статистического ведомства, цены в пределах Украины выросли на 30,5%, за пределы Украины – на 4,3%.

В производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий цены выросли на 10,6%, в том числе в пределах Украины – на 9,6%, за пределы Украины – на 11,7%.

Больше всего выросли цены в производстве мяса – на 15,6%, в том числе внутри Украины – на 15,5% и производстве молочных продуктов – на 13,7%, в т.ч. внутри Украины – на 12,9%.

Напомним, по данным продовольственного агентства ООН (ФАО), индекс мировых цен на продовольствие в июне 2024 года был на 2,1% ниже своего значения годом ранее и на 24,8% ниже пикового значения в марте 2022 года после российского вторжения в Украину.

По данным Госстата, средние цены на продукты питания в Украине в июне 2024 года по сравнению с июнем прошлого года снизились на 0,1%.

В ближайшее время ожидается ускорение роста цен из-за повышения тарифов на электроэнергию и роста курса доллара.

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Цены на продуктыГосударственная служба статистики