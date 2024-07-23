Производители продуктов за год подняли цены на 10%: что дорожает быстрее

По данным статистического ведомства, цены в пределах Украины выросли на 30,5%, за пределы Украины – на 4,3%.

В производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий цены выросли на 10,6%, в том числе в пределах Украины – на 9,6%, за пределы Украины – на 11,7%.

Больше всего выросли цены в производстве мяса – на 15,6%, в том числе внутри Украины – на 15,5% и производстве молочных продуктов – на 13,7%, в т.ч. внутри Украины – на 12,9%.