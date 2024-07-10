ua en ru
Ср, 10 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Продукти в Україні подешевшали за останній рік: на що змінилися ціни

Україна, Середа 10 липня 2024 15:35
UA EN RU
Продукти в Україні подешевшали за останній рік: на що змінилися ціни Фото: Ціни на продукти в Україні за рік знизилися на 0,1% (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Середні ціни на продукти харчування в Україні в червні 2024 року, порівняно з червнем минулого року, знизилися на 0,1%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, за останній рік серед продуктів найбільше подешевшали соняшникова олія - на 10,9%, цукор – на 11,5%, овочі – на 17,9%, яйця – на 22,4%.

Водночас масло подорожчало на 15,8%, сир і м'який сир - на 8,1%, молоко - на 7,7%, хліб - на 7,4%, риба та продукти з риби – на 6,4%, фрукти – на 6,0%, безалкогольні напої – на 5,3%.

Крім того, макаронні вироби подорожчали на 0,9%, хлібопродукти – на 0,8%, м'ясо та м'ясопродукти – на 0,4%.

Продукти в Україні подешевшали за останній рік: на що змінилися ціни

Продуктова інфляція в Україні

Нагадаємо, рекордний урожай в Україні призвів до того, що зростання цін на продукти в Україні різко сповільнилося наприкінці 2023 року. Також на ціни вплинули проблеми із експортом через західний кордон.

За оцінками НБУ, споживча інфляція прискориться, зокрема, через поступове вичерпання ефектів минулорічних урожаїв та ефектів перенесення девальвації гривні.

За даними продовольчого агентства ООН (ФАО), у червні 2024 року світові оптові ціни на основні продукти харчування були на 2,1% нижчими за своє значення роком раніше.

Читайте РБК-Україна в Google News
Державна служба статистики Інфляція в Україні Ціни в Україні
NEWS
Споживання зростає через спеку: "Укренерго" оновило інформацію про графіки відключень
Споживання зростає через спеку: "Укренерго" оновило інформацію про графіки відключень
DAILY
В тіні Трампа. Що обговорюватимуть на саміті НАТО у Вашингтоні і чого чекати Україні
Роман Кот, Мілан Лєліч В тіні Трампа. Що обговорюватимуть на саміті НАТО у Вашингтоні і чого чекати Україні