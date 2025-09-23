Виробники продуктів підняли ціни майже на 20%: що в Україні дорожчає швидше

За даними статистичного відомства, у серпні 2025 року Ціни на м’ясо та м’ясні продукти зросли на 23,4% загалом. Внутрішні ціни підвищилися на 23,8%, тоді як експортні - на 12,7%.

Молочні продукти подорожчали на 17,7% загалом, внутрішні ціни зросли на 18,7%, експортні - на 5,8%.

Ціни на хліб та хлібобулочні вироби піднялися на 15,5% загалом. Всередині України зростання склало 15,1%, а на експорт - 24,2%. Напої подорожчали на 9,7%, зокрема всередині країни - на 10,0%, за кордон - на 9,4%.

Водночас виділяється цукор, який у серпні подешевшав на 8,8%, у тому числі всередині України на 8,7%.

Оптові ціни виробників продукції переносяться на ціни на прилавках магазинів із лагом у кілька місяців.

