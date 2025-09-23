UA

Курс долара Економіка Авто Tech

Виробники продуктів підняли ціни майже на 20%: що в Україні дорожчає швидше

Фото: виробники підняли ціни на продукти (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на продовольчі товари, вироблені в Україні, продовжують зростати високими темпами. Найбільше підняли оптові ціни на м’ясо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Держстату.

За даними статистичного відомства, у серпні 2025 року Ціни на м’ясо та м’ясні продукти зросли на 23,4% загалом. Внутрішні ціни підвищилися на 23,8%, тоді як експортні - на 12,7%.

Молочні продукти подорожчали на 17,7% загалом, внутрішні ціни зросли на 18,7%, експортні - на 5,8%.

Ціни на хліб та хлібобулочні вироби піднялися на 15,5% загалом. Всередині України зростання склало 15,1%, а на експорт - 24,2%. Напої подорожчали на 9,7%, зокрема всередині країни - на 10,0%, за кордон - на 9,4%.

Водночас виділяється цукор, який у серпні подешевшав на 8,8%, у тому числі всередині України на 8,7%.

Оптові ціни виробників продукції переносяться на ціни на прилавках магазинів із лагом у кілька місяців.

 

Продовольча інфляція

Продовольча інфляція в Україні поступово сповільнюється. За даними Держстату, у серпні 2025 року порівняно з серпнем минулого року середні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої в Україні зросли на 20,5%.

У серпні українці зекономили на овочах та фруктах, які суттєво подешевшали. Проте експерти попереджають: сезонне здешевлення добігає кінця.

За даними продовольчого агентства ООН (ФАО), у серпні 2025 року світові ціни на м'ясо та рослинні олії досягли багаторічних максимумів. Одночасно подешевшали зернові та молочна продукція.

