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Производители Patriot не хотят передавать Украине лицензии: The Atlantic узнало реальную причину

00:39 10.08.2026 Пн
2 мин
Почему производители Patriot опасаются Украины?
aimg Эдуард Ткач
Производители Patriot не хотят передавать Украине лицензии: The Atlantic узнало реальную причину Фото: официальные причины отличаются от истинной (Getty Images)
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Американские производители Patriot не хотят передавать Украине лицензии, чтобы страна производила ракеты-перехватчики. Они опасаются, что Киев сможет делать их быстрее и дешевле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Atlantic.

Как пишет издание, один из республиканских чиновников в Капитолии, который поддерживают передачу лицензий, рассказал, в чем истинная причина заминки в этом вопросе.

Президент Украины Владимир Зеленский 8 августа дал понять, что главной причиной задержки по этому моменту является бюрократия и "бумажная волокита".

Тем временем источник The Atlantic говорит, что американские компании Raytheon и Lookheed, которые производят Patriot, "будут объяснять свои опасения риском кражи интеллектуальной собственности и передачи технологий".

Однако чиновник добавил, что настоящая причина кроется в опасениях компаний, что Украина найдет способ усовершенствовать Patriot, после чего наладит массовое производство и будет делать ракеты значительно быстрее и дешевле, чем США.

Что предшествовало

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп намекнул, что Украине могут быть переданы лицензии для производства ракет PAC-3 для систем ПВО Patriot.

Однако вскоре в СМИ пошла информация, что Трамп уже сомневается в этом. Еще чуть позже он публично заявил, что передачи вообще может не быть.

Кроме того, на днях журналисты отметили, что Украина нуждается в ракетах к Patriot, в связи с чем спросили у Трампа, передадут ли США еще партию помощи Киеву. Однако он в ответ сказал, что Америке тоже нужны эти ракеты.

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