Производители Patriot не хотят передавать Украине лицензии: The Atlantic узнало реальную причину

Американские производители Patriot не хотят передавать Украине лицензии, чтобы страна производила ракеты-перехватчики. Они опасаются, что Киев сможет делать их быстрее и дешевле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Atlantic .

Как пишет издание, один из республиканских чиновников в Капитолии, который поддерживают передачу лицензий, рассказал, в чем истинная причина заминки в этом вопросе.

Президент Украины Владимир Зеленский 8 августа дал понять, что главной причиной задержки по этому моменту является бюрократия и "бумажная волокита".

Тем временем источник The Atlantic говорит, что американские компании Raytheon и Lookheed, которые производят Patriot, "будут объяснять свои опасения риском кражи интеллектуальной собственности и передачи технологий".

Однако чиновник добавил, что настоящая причина кроется в опасениях компаний, что Украина найдет способ усовершенствовать Patriot, после чего наладит массовое производство и будет делать ракеты значительно быстрее и дешевле, чем США.