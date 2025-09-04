Виробник ракети "Фламінго" представив новий ударний безпілотник FP-2

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Militarnyi .

Як зазначає видання, FP-2 за конструкцією схожий на свого попередника - далекобійного FP-1, який українські воїни вже використовують для ударів по цілях у російському тилу. При цьому дальність нового дрона становить 200 кілометрів, а не 1400, як у попередника. А бойову частину збільшили до 105 кілограм.

Новий ударний безпілотник представлений у двох модифікаціях: з автономним наведенням для ураження стаціонарних цілей і з ручним керуванням оператором по радіоканалу - для роботи по рухомих об'єктах.

За даними розробників, дрон уже використовується на фронті, а завдяки глибокій уніфікації з серійним FP-1 поставки на передову можуть бути прискорені. Виробники пропонують як стаціонарний варіант комплексу, так і мобільну установку, замасковану під армійську вантажівку.

Використання далекобійних дронів із посиленою бойовою частиною стає дедалі більш затребуваним у сучасних боях. Російська армія вже застосовує модернізовані Shahed-136/"Герань-2" для ударів по українських позиціях.

Дрони з тепловізорами і системою передачі даних використовували проти артилеристів і операторів БПЛА. Для польотів далі 50 км вони потребують ретрансляторів, якими можуть виступати розвідувальні апарати на кшталт російського Zala або українського Shark.

Масове застосування таких безпілотників із важким зарядом дає змогу компенсувати брак високоточних ракет, розширювати радіус ураження до сотень кілометрів і перевантажувати системи ППО противника.