Производитель ракеты "Фламинго" представил новый ударный беспилотник FP-2

Четверг 04 сентября 2025 16:59
UA EN RU
Производитель ракеты "Фламинго" представил новый ударный беспилотник FP-2 Фото: украинский дальнобойный дрон FP-1 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украинская компания Fire Point представила новый ударный дрон FP-2, который предназначен для поражения прифронтовых целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Militarnyi.

Как отмечает издание, FP-2 по конструкции похож на своего предшественника - дальнобойного FP-1, который украинские воины уже используют для ударов по целям в российском тылу. При этом дальность нового дрона составляет 200 километров, а не 1400, как у предшественника. А боевую часть увеличили до 105 килограмм.

Новый ударный беспилотник представлен в двух модификациях: с автономным наведением для поражения стационарных целей и с ручным управлением оператором по радиоканалу - для работы по движущимся объектам.

По данным разработчиков, дрон уже используется на фронте, а благодаря глубокой унификации с серийным FP-1 поставки на передовую могут быть ускорены. Производители предлагают как стационарный вариант комплекса, так и мобильную установку, замаскированную под армейский грузовик.

Использование дальнобойных дронов с усиленной боевой частью становится все более востребованным в современных боях. Российская армия уже применяет модернизированные Shahed-136/"Герань-2" для ударов по украинским позициям.

Дроны с тепловизорами и системой передачи данных использовались против артиллеристов и операторов БПЛА. Для полетов дальше 50 км они нуждаются в ретрансляторах, которыми могут выступать разведывательные аппараты вроде российского Zala или украинского Shark.

Массовое применение таких беспилотников с тяжелым зарядом позволяет компенсировать нехватку высокоточных ракет, расширять радиус поражения до сотен километров и перегружать системы ПВО противника.

Ракета "Фламинго"

Стоит заметить, что компания Fire Point также производит дальнобойные ракеты "Фламинго", которые могут уничтожать цели на расстоянии до 1300 километров.

При этом вчера, 3 сентября, стало известно, что топливо для таких ракет будут производить в Дании.

