Виробник ракет ППО NASAMS створює компанію в Україні

"Ми зараз створюємо компанію в Україні. Ми ведемо тісні переговори з представниками української промисловості щодо створення спільного підприємства. Першочерговим пріоритетом є збільшення виробництва ракет для нашої системи протиповітряної оборони в Україні на основі українських технологій," - розповів Лі.

За його словами, мова йде про масове виробництво ракет та можливість створення спільних з Україною підприємств протягом декількох місяців.

"У довгостроковій перспективі, коли війна закінчиться, Україна може стати частиною ланцюжка поставок ракет для систем протиповітряної оборони. Зараз в Україні відбувається багато інновацій, і ми будемо їх частиною. Для нас важливо бути там", - сказав він.

Системи NASAMS для України

NASAMS - це норвезький пересувний зенітно-ракетний комплекс, який може випустити 72 ракети за 12 секунд. Його застосовують для збиття літаків, вертольотів та крилатих ракет у радіусі до 40 км.

Нагадаємо, ЗСУ отримали на озброєння зенітно-ракетний комплекс NASAMS у листопаді 2022 року. А вже у січні 2023 року в Міноборони Канади заявляли, що Україна зможе отримати закуплену країною систему ППО NASAMS у найкоротші терміни, щойно її буде підготовлено.

Згодом президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна отримала додаткові системи протиповітряної оборони NASAMS.