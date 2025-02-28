Производитель ракет ПВО NASAMS создает компанию в Украине

"Мы сейчас создаем компанию в Украине. Мы ведем тесные переговоры с представителями украинской промышленности по созданию совместного предприятия. Первоочередным приоритетом является увеличение производства ракет для нашей системы противовоздушной обороны в Украине на основе украинских технологий", - рассказал Ли.

По его словам, речь идет о массовом производстве ракет и возможности создания совместных с Украиной предприятий в течение нескольких месяцев.

"В долгосрочной перспективе, когда война закончится, Украина может стать частью цепочки поставок ракет для систем противовоздушной обороны. Сейчас в Украине происходит много инноваций, и мы будем их частью. Для нас важно быть там", - сказал он.

Системы NASAMS для Украины

NASAMS - это норвежский передвижной зенитно-ракетный комплекс, который может выпустить 72 ракеты за 12 секунд. Его применяют для сбивания самолетов, вертолетов и крылатых ракет в радиусе до 40 км.

Напомним, ВСУ получили на вооружение зенитно-ракетный комплекс NASAMS в ноябре 2022 года. А уже в январе 2023 года в Минобороны Канады заявляли, что Украина сможет получить закупленную страной систему ПВО NASAMS в кратчайшие сроки, как только она будет подготовлена.

Впоследствии президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина получила дополнительные системы противовоздушной обороны NASAMS.