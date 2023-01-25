Виробник F-16 готовий постачати літаки тим країнам, які передадуть свої борти Україні

Компанія Lockheed Martin, яка виробляє F-16, заявила про готовність постачати літаки країнам, які передадуть свої борти Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головного операційного директора Lockheed Martin Френка Сент-Джона, яку приводить Financial Times.
"Було багато розмов про передачу третім сторонам F-16, внаслідок чого країни реекспортуватимуть свої американські літаки в Україну для захисту повітряного простору. Lockheed не бере безпосередньої участі у переговорах про можливе постачання Києву військових літаків", - заявив Френк Сент-Джон.
За його словами, компанія збирається нарощувати виробництво F-16 у Грінвіллі (США). Нові літаки будуть потрібні тим країнам, які захочуть передати свої борти для України.
Видання зазначає, що уряд США повинен схвалити продаж або передачу третім країнам винищувачів американського виробництва, а це означає, що європейським країнам буде потрібна політична підтримка з боку адміністрації президента США Джо Байдена. Європейські офіційні особи заявили, що реекспорт F-16 безпосередньо в Україну державами-членами ЄС є одним із варіантів.
Декілька систем озброєння Lockheed відіграють ключову роль на полі бою в Україні, у тому числі високомобільна артилерійська ракетна система (HIMARS), керована реактивна система залпового вогню (GMLRS), ракети Javelin та нещодавно поставлена система протиракетної оборони Patriot.
Нагадаємо, раніше спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявляв, що тип літака, який отримає Україна в рамках військової допомоги, вже визначено.
До цього стало відомо, що Нідерланди готові розглянути передачу Україні винищувачів F-16, якщо від української влади надійде запит.
Одна з країн-союзників розпочала роботу над тим, щоб Україна у майбутньому отримала американські винищувачі F-16.
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