Виробник F-16 готовий постачати літаки тим країнам, які передадуть свої борти Україні

"Було багато розмов про передачу третім сторонам F-16, внаслідок чого країни реекспортуватимуть свої американські літаки в Україну для захисту повітряного простору. Lockheed не бере безпосередньої участі у переговорах про можливе постачання Києву військових літаків", - заявив Френк Сент-Джон.

За його словами, компанія збирається нарощувати виробництво F-16 у Грінвіллі (США). Нові літаки будуть потрібні тим країнам, які захочуть передати свої борти для України.

Видання зазначає, що уряд США повинен схвалити продаж або передачу третім країнам винищувачів американського виробництва, а це означає, що європейським країнам буде потрібна політична підтримка з боку адміністрації президента США Джо Байдена. Європейські офіційні особи заявили, що реекспорт F-16 безпосередньо в Україну державами-членами ЄС є одним із варіантів.

Декілька систем озброєння Lockheed відіграють ключову роль на полі бою в Україні, у тому числі високомобільна артилерійська ракетна система (HIMARS), керована реактивна система залпового вогню (GMLRS), ракети Javelin та нещодавно поставлена система протиракетної оборони Patriot.