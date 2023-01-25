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Производитель F-16 готов поставлять самолеты тем странам, которые передадут свои борта Украине

Фото: F-16 (Master Sgt Andy Dunaway)
Автор: Дмитрий Браславский

Компания Lockheed Martin, производящая F-16, заявила о готовности поставлять самолеты странам, которые передадут свои борта Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главного операционного директора Lockheed Martin Фрэнка Сент-Джона, которое приводит Financial Times.

"Было много разговоров о передаче третьим сторонам F-16, в результате чего страны будут реэкспортировать свои американские самолеты в Украину для защиты воздушного пространства. Lockheed не принимает непосредственного участия в переговорах о возможной поставке Киеву военных самолетов", - заявил Фрэнк Сент-Джон.

По его словам, компания собирается наращивать производство F-16 в Гринвилле (США). Новые самолеты будут нужны странам, которые захотят передать свои борта для Украины.

Издание отмечает, что правительство США должно одобрить продажу или передачу третьим странам истребителей американского производства, а это значит, что европейским странам потребуется политическая поддержка со стороны администрации президента США Джо Байдена. Европейские официальные лица заявили, что реэкспорт F-16 непосредственно в Украину государствами-членами ЕС является одним из вариантов.

Несколько систем вооружения Lockheed играют ключевую роль в поле боя в Украине, в том числе высокомобильная артиллерийская ракетная система (HIMARS), управляемая реактивная система залпового огня (GMLRS), ракеты Javelin и недавно поставленная система противоракетной обороны Patriot.

Напомним, ранее спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что тип самолета, который получит Украина в рамках военной помощи, уже определен.

До этого стало известно, что Нидерланды готовы рассмотреть передачу Украине истребителей F-16, если от украинских властей поступит запрос.

Одна из стран-союзников начала работу над тем, чтобы Украина в будущем получила американские истребители F-16.

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