Производитель F-16 готов поставлять самолеты тем странам, которые передадут свои борта Украине

"Было много разговоров о передаче третьим сторонам F-16, в результате чего страны будут реэкспортировать свои американские самолеты в Украину для защиты воздушного пространства. Lockheed не принимает непосредственного участия в переговорах о возможной поставке Киеву военных самолетов", - заявил Фрэнк Сент-Джон.

По его словам, компания собирается наращивать производство F-16 в Гринвилле (США). Новые самолеты будут нужны странам, которые захотят передать свои борта для Украины.

Издание отмечает, что правительство США должно одобрить продажу или передачу третьим странам истребителей американского производства, а это значит, что европейским странам потребуется политическая поддержка со стороны администрации президента США Джо Байдена. Европейские официальные лица заявили, что реэкспорт F-16 непосредственно в Украину государствами-членами ЕС является одним из вариантов.

Несколько систем вооружения Lockheed играют ключевую роль в поле боя в Украине, в том числе высокомобильная артиллерийская ракетная система (HIMARS), управляемая реактивная система залпового огня (GMLRS), ракеты Javelin и недавно поставленная система противоракетной обороны Patriot.