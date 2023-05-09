ua ru
Вт, 09 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Виробник електроніки Philips продовжуватиме постачання своєї продукції в РФ

Новость на русском →
Вівторок 09 травня 2023 19:38
Виробник електроніки Philips продовжуватиме постачання своєї продукції в РФ Фото: Philips (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Нідерландська компанія Philips, що спеціалізується на медичних технологіях, продовжить постачати лікарняне обладнання до Росії, попри її війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального директора компанія Philips Роя Якобса, яку приводить Reuters.

"Право на охорону здоров'я є універсальним і ми є частиною системи надання медичних послуг", - сказав Якобс.

Якобс сказав, що діяльність Philips у Росії зосереджена на обслуговуванні та доставці лікарняного обладнання, такого як великі медичні сканери. Разом з тим компанія припинила продаж у країні своїх товарів для догляду, за винятком товарів для вагітних.

За його словами, діяльність компанії в РФ залишається невигідною. Нідерландська асоціація акціонерів VEB на зборах акціонерів закликала Philips припинити діяльність у Росії.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба включив Philips до групи з 50 великих міжнародних компаній, яких він звинуватив у отриманні кривавого прибутку через діяльність в РФ.

Нагадаємо, що телекомунікаційна компанія Veon отримала ліцензію США, яка дозволяє громадянам США брати участь в угодах, необхідних для продажу російського бізнесу "ВимпелКому".

Також ми писали, що Raiffeisen Bank розглядає можливість відділення бізнесу компанії в Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація
NEWS
Втрати Росії перевищили 195 тисяч військових вбитими: нові дані Генштабу
Втрати Росії перевищили 195 тисяч військових вбитими: нові дані Генштабу
DAILY
Андрій Юсов: Частина російської еліти планує життя після Путіна і поразки у війні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Андрій Юсов: Частина російської еліти планує життя після Путіна і поразки у війні