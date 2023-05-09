Виробник електроніки Philips продовжуватиме постачання своєї продукції в РФ
Нідерландська компанія Philips, що спеціалізується на медичних технологіях, продовжить постачати лікарняне обладнання до Росії, попри її війну проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального директора компанія Philips Роя Якобса, яку приводить Reuters.
"Право на охорону здоров'я є універсальним і ми є частиною системи надання медичних послуг", - сказав Якобс.
Якобс сказав, що діяльність Philips у Росії зосереджена на обслуговуванні та доставці лікарняного обладнання, такого як великі медичні сканери. Разом з тим компанія припинила продаж у країні своїх товарів для догляду, за винятком товарів для вагітних.
За його словами, діяльність компанії в РФ залишається невигідною. Нідерландська асоціація акціонерів VEB на зборах акціонерів закликала Philips припинити діяльність у Росії.
Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба включив Philips до групи з 50 великих міжнародних компаній, яких він звинуватив у отриманні кривавого прибутку через діяльність в РФ.
Нагадаємо, що телекомунікаційна компанія Veon отримала ліцензію США, яка дозволяє громадянам США брати участь в угодах, необхідних для продажу російського бізнесу "ВимпелКому".
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