Виробник електроніки Philips продовжуватиме постачання своєї продукції в РФ

Нідерландська компанія Philips, що спеціалізується на медичних технологіях, продовжить постачати лікарняне обладнання до Росії, попри її війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального директора компанія Philips Роя Якобса, яку приводить Reuters.

"Право на охорону здоров'я є універсальним і ми є частиною системи надання медичних послуг", - сказав Якобс.

Якобс сказав, що діяльність Philips у Росії зосереджена на обслуговуванні та доставці лікарняного обладнання, такого як великі медичні сканери. Разом з тим компанія припинила продаж у країні своїх товарів для догляду, за винятком товарів для вагітних.

За його словами, діяльність компанії в РФ залишається невигідною. Нідерландська асоціація акціонерів VEB на зборах акціонерів закликала Philips припинити діяльність у Росії.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба включив Philips до групи з 50 великих міжнародних компаній, яких він звинуватив у отриманні кривавого прибутку через діяльність в РФ.