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Производитель электроники Philips будет продолжать поставку своей продукции в РФ

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Вторник 09 мая 2023 19:38
Производитель электроники Philips будет продолжать поставку своей продукции в РФ Фото: Philips (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Нидерландская компания Philips, специализирующаяся на медицинских технологиях, продолжит поставлять больничное оборудование в Россию, несмотря на войну против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора компании Philips Роя Якобса, которое приводит Reuters.

"Право на здравоохранение является универсальным и мы являемся частью системы предоставления медицинских услуг", - сказал Якобс.

Якобс сказал, что деятельность Philips в России сосредоточена на обслуживании и доставке больничного оборудования, такого как крупные медицинские сканеры. Вместе с тем компания прекратила продажу в стране своих товаров по уходу, за исключением товаров для беременных.

По его словам, деятельность компании в РФ остается невыгодной. Нидерландская ассоциация акционеров VEB на собрании акционеров призвала Philips прекратить деятельность в России.

Ранее Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба включил Philips в группу из 50 крупных международных компаний, которых он обвинил в получении кровавой прибыли из-за деятельности в РФ.

Напомним, что телекоммуникационная компания Veon получила лицензию США, позволяющую гражданам США участвовать в сделках, необходимых для продажи российского бизнеса "ВымпелКому".

Также мы писали, что Raiffeisen Bank рассматривает возможность отделения бизнеса компании в России.

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