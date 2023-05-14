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Виробляє сухпайки для окупантів. У Брянській області РФ стався вибух на заводі

Фото: у Брянській області РФ стався вибух на заводі (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Брянській області РФ вчора ввечері, 13 травня, пролунав вибух на території заводу "Консервсушпрод", який виробляє сухпайки для армії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mash.

Пригода сталася у населеному пункті Стародуб Брянської області. За словами губернатора Брянської області, вибух пошкодив дах одного із виробничих корпусів. Влада регіону також заявила, що причиною вибуху нібито став снаряд, скинутий з безпілотника.

Дрон незабаром був збитий. Про постраждалих не повідомлялося, на місце виїхали машини Росгвардії.

Раніше ми писали, що вчора, 13 травня, у Брянській області РФ могли впасти чотири повітряні судна. Однак російська влада визнала інформацію лише про падіння одного вертольота.

Нагадаємо, вчора у Брянській області РФ впав вертоліт. За даними російських ЗМІ, перед падінням вертоліт довго кружляв над містом Клинці, а потім упав на приватний будинок.

Пізніше в РФ заявили, що в Брянській області впав ще один гелікоптер. Другий борт нібито "приземлився" у місті Стародуб.

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ВибухБрянская областьРосійська Федерація