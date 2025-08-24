У Вірменії російський винищувач протаранив стовп (фото)

Російський винищувач врізався у стовп у столиці Вірменії. Надзвичайна подія сталася в ніч на 24 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на News.am .

Як зазначають ЗМІ, російський винищувач близько 2:15 за місцевим часом врізався в металевий стовп, а потім у огорожу на проспекті Аршакуняц в Єревані.

За попередніми даними, внаслідок надзвичайної ситуації постраждалих немає.

Патрульні та співробітники Військової поліції Міністерства оборони Вірменії перекрили рух на ділянці дороги до аеропорту Еребуні.