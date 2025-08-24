ua en ru
У Вірменії російський винищувач протаранив стовп (фото)

Єреван, Неділя 24 серпня 2025 11:23
У Вірменії російський винищувач протаранив стовп (фото) Фото: в Єревані літак РФ протаранив стовп (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російський винищувач врізався у стовп у столиці Вірменії. Надзвичайна подія сталася в ніч на 24 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на News.am.

Як зазначають ЗМІ, російський винищувач близько 2:15 за місцевим часом врізався в металевий стовп, а потім у огорожу на проспекті Аршакуняц в Єревані.

За попередніми даними, внаслідок надзвичайної ситуації постраждалих немає.

Патрульні та співробітники Військової поліції Міністерства оборони Вірменії перекрили рух на ділянці дороги до аеропорту Еребуні.

За даними вірменських ЗМІ, ймовірно, йдеться про російський винищувач типу МіГ.
У Вірменії російський винищувач протаранив стовп (фото)
Фото: в Єревані російський винищувач врізався в стовп (news.am)

Інциденти з літаками РФ

Нагадаємо, на початку квітня 2025 року в Іркутській області Росії зазнав аварії бомбардувальник Ту-22М3. Причиною аварії стала технічна несправність.

За тиждень до цього у Приморському краї розбився штурмовик Су-25. За інформацією росіян, пілот нібито катапультувався.

Також у липні сталася аварія з пасажирським літаком Ан-24. Борт з 49 людьми впав в Амурській області.

