У Вірменії проведуть військові навчання з трьома країнами НАТО

Хто бере участь і мета навчань

Військові навчання відбудуться з 17 по 25 червня. У них візьмуть участь 250 військовослужбовців миротворчої бригади Збройних сил Вірменії.

Також будуть залучені партнери: 58 військових із Сухопутних військ США в Європі та Африці і Національної гвардії Канзасу, 24 представники Збройних сил Франції та 11 - від Греції.

Головна мета маневрів - підвищити рівень взаємодії між підрозділами під час міжнародних миротворчих операцій. Військові відпрацюють завдання з управління, тактичного зв'язку та обміняються досвідом.

У відомстві додали, що підрозділи Вірменії регулярно беруть участь у подібних спільних тренуваннях у країнах-партнерах.

Напруга між Вірменією та Росією

Нагадаємо, Вірменія останнім часом активно заморожує свою участь у структурах безпеки під керівництвом РФ, зокрема в ОДКБ, і розширює співпрацю у сфері оборони з країнами Заходу, зокрема США та Францією.

Минулого року спільні вірмено-американські навчання Eagle Partner вже викликали різку критику та невдоволення з боку Кремля.