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В Армении проведут военные учения с тремя странами НАТО

23:05 15.06.2026 Пн
2 мин
Две страны, которые будут участвовать в учениях, являются ядерными
aimg Иван Носальский
Иллюстративное фото: военные США будут участвовать в учениях в Армении (facebook.com/usembarmenia)

В Армении в июне организуют международные военные учения Eagle Partner 2026, направленные на подготовку к миротворческим миссиям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министерство обороны Армении в Telegram.

Кто участвует и цель тренировок

Военные учения пройдут с 17 по 25 июня. В них примут участие 250 военнослужащих миротворческой бригады Вооруженных сил Армении.

Также будут привлечены партнеры: 58 военных от Сухопутных войск США в Европе и Африке и Национальной гвардии Канзаса, 24 представителя Вооруженных сил Франции и 11 - от Греции.

Главная цель маневров - повысить уровень взаимодействия между подразделениями во время международных миротворческих операций. Военные отработают задачи по управлению, тактической связи и обменяются опытом.

В ведомстве добавили, что подразделения Армении регулярно участвуют в подобных совместных тренировках в странах-партнерах.

Накал между Арменией и Россией

Напомним, Армения в последнее время активно замораживает свое участие в структурах безопасности под руководством РФ, в частности в ОДКБ, и расширяет сотрудничество в сфере обороны со странами Запада, в том числе США и Францией.

В прошлом году совместные армяно-американские учения Eagle Partner уже вызвали резкую критику и недовольство со стороны Кремля.

Также недавно российский диктатор Владимир Путин потребовал, чтобы в Армении провели референдум по поводу возможного членства страны в ЕС. Ранее Ереван заявлял, что хотел бы начать путь в Евросоюз.

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