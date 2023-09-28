У Вірменії пообіцяли не арештовувати Путіна після ратифікації Римського статуту

Комісія з державно-правових питань парламенту Вірменії сьогодні, 28 вересня, схвалила проєкт ратифікації Римського статуту, після чого в Єревані наголосили, що цей крок все одно не означатиме, що у випадку приїзду Путіна до країни його арештують.

Представник Вірменії з міжнародних правових питань Єгіше Кіракосян заявив, що Єреван ще у квітні передав Москві рішення проблеми можливого арешту Путіна шляхом двосторонньої угоди - але відповіді тоді так і не отримав.

"Нашим російським партнерам було запропоновано рішення на основі частини 2 статті 96 Римського статуту. Це передбачає підписання двосторонньої угоди", - сказав Кіракосян.

Ордер на арешт російського диктатора

У березні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна та омбудсмена Марії Львової-Бєлової через незаконну депортацію українських дітей.

Таким чином, усі країни, які ратифікували Римський статут, мають заарештувати російського диктатора, якщо він відвідає їхні держави.

За рішенням суду, Путіна зобов'язані заарештувати в 123 країнах світу, які ратифікували Римський статут або визнали юрисдикцію МКС.

Генпрокурор України Андрій Костін заявляв, що ордер Гааги дозволяє заарештувати Путіна за межами РФ та передати до суду.

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