В Армении пообещали не арестовывать Путина после ратификации Римского статута

Комиссия по государственно-правовым вопросам парламента Армении сегодня, 28 сентября, одобрила проект ратификации Римского статута, после чего в Ереване отметили, что этот шаг все равно не будет означать, что в случае приезда Путина в страну его арестуют.

Представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян заявил, что Ереван еще в апреле передал Москве решение проблемы возможного ареста Путина путем двустороннего соглашения - но ответа тогда так и не получил.

"Нашим российским партнерам было предложено решение на основе части 2 статьи 96 Римского статута. Это предполагает подписание двустороннего соглашения", - сказал Киракосян.

Ордер на арест российского диктатора

В марте Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и омбудсмена Марии Львовой-Беловой из-за незаконной депортации украинских детей.

Таким образом, все страны, ратифицировавшие Римский устав, должны арестовать российского диктатора, если он посетит их государства.

По решению суда, Путина обязаны арестовать в 123 странах мира, ратифицировавших Римский устав или признавших юрисдикцию МКС.

Генпрокурор Украины Андрей Костин заявлял, что ордер Гааги разрешает арестовать Путина за пределами РФ и передать в суд.

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