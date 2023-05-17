У Вірменії місцева організація намагалась викрасти сина прем'єра, - ЗМІ

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання " Айкакан жаманак ".

Згідно з попередньою інформацією, сина прем'єра намагались викрасти біля його будинку. Учасники викрадення є членами громадської організації "Зов синів". Вони змусили Ашота Пашиняна сісти до них в машину, однак хлопець пізніше вискочив з неї внаслідок чого його збила інша машина, яка рухалась позаду.

"В результаті Ашоту Пашиняну було поранено ногу, а члени "Зову синів" втекли з місця події. Ашот Пашинян звернувся до правоохоронців", - пише видання.