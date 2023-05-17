UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Вірменії місцева організація намагалась викрасти сина прем'єра, - ЗМІ

Фото: Нікол Пашинян, прем'єр-міністр Вірменії (facebook.com/tv360)
Автор: Сергій Пишкін

У Вірменії намагались викрасти Ашота Пашиняна, сина прем'єр-міністра Нікола Пашиняна. Злочин організували члени місцевої організації.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Айкакан жаманак".

Згідно з попередньою інформацією, сина прем'єра намагались викрасти біля його будинку. Учасники викрадення є членами громадської організації "Зов синів". Вони змусили Ашота Пашиняна сісти до них в машину, однак хлопець пізніше вискочив з неї внаслідок чого його збила інша машина, яка рухалась позаду.

"В результаті Ашоту Пашиняну було поранено ногу, а члени "Зову синів" втекли з місця події. Ашот Пашинян звернувся до правоохоронців", - пише видання.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Пашинян нещодавно назвав "червону лінію" у відносинах з Росією. За його словами Вірменія не може потрапити під санкції через співпрацю з Москвою.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Армения