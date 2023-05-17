В Армении местная организация пыталась похитить сына премьера, - СМИ

В Армении пытались похитить Ашота Пашиняна, сына премьер-министра Никола Пашиняна. Преступление было организовано членами местной организации.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Айкакан жаманак".
Согласно предварительной информации, сына премьера пытались похитить у его дома. Участники похищения являются членами общественной организации "Зов сынов". Они заставили Ашота Пашиняна сесть к ним в машину, однако парень позже выскочил из нее, в результате чего его сбила другая машина, которая двигалась сзади.
"В результате Ашоту Пашиняну была ранена нога, а члены "Зова сыновей" скрылись с места происшествия. Ашот Пашинян обратился к правоохранителям", - пишет издание.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Пашинян недавно назвал "красную линию" в отношениях с Россией. По его словам, Армения не может попасть под санкции из-за сотрудничества с Москвой.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.