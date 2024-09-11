Армения предложила Азербайджану подписать мирное соглашение
Армяне предложила Азербайджану подписать мирное соглашение. Она включает в себя 16 статей.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в армянском парламенте.
По его словам, по всем 16 статьям есть согласованное содержание
"Мы предлагаем подписать мирный договор по 16 статьям, по всем из них у нас есть согласованное содержание", - заявил Пашинян.
Он также считает, что Армения и Азербайджан не могут подписать договор, который решит все существующие проблемы между двумя странами. Именно поэтому нужно подписать то, о чем уже договорились.
Конфликт между Арменией и Азербайджаном
В сентябре прошлого года Азербайджан заявил о начале "антитеррористических мер локального характера" в Нагорном Карабахе. Там началась военная операция азербайджанской армии.
В то же время Армения отказалась опрокидывать свою армию на территорию региона. Впоследствии глава армянского правительства признал площадь Азербайджана, включающую Нагорный Карабах. Однако с тех пор мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном не было заключено.
В январе 2024 г. президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страны создали основные условия для подписания мирного договора. Но уже 13 февраля Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нанесении ударов, в результате которых ранения получили армянские военные.
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