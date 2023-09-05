Вірменія вперше з початку війни відправила Україні гуманітарну допомогу, - ЗМІ

"Про яку допомогу і в якому розмірі йдеться, а також яка структура направила її в Україну, поки невідомо", - йдеться у матеріалі.

У МЗС та уряді Вірменії поки що офіційно не коментують цієї інформації.

Участь Вірменії в завтрашньому саміті в Києві

Завтра, 6 вересня, у Києві стартує третій "Саміт перших леді та джентльменів". Видання уточнює, що в ньому візьме участь дружина прем'єр-міністра Вірменії, яка особисто доставить допомогу.

На офіційних сторінках саміту в соціальних мережах уже опубліковано імена деяких перших леді та джентльменів, які беруть участь у ньому, проте імені дружини прем'єр-міністра Вірменії серед них поки що немає.

Ставлення Вірменії до Росії та війни в Україні

Вірменія публічно зайняла нейтральну позицію щодо війни РФ проти України, однак заявила, що не допомагатиме Кремлю обходити санкції.

Раніше прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян говорив, що Вірменія не може дозволити собі потрапити під санкції через співпрацю з Росією, це - "червона лінія" для Єревана.

Нещодавно він сказав, що Російська Федерація через свої дії або бездіяльність на Південному Кавказі віддаляється від нього.

"Ми бачимо, що Росія кроками, які вживаються або не вживаються з її боку, віддаляється від регіону. Ми не знаємо, з яких причин це відбувається", - сказав глава уряду.