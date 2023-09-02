ua en ru
Нд, 03 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Пашинян заявив про віддалення Росії від Південного Кавказу

Вірменія, Субота 02 вересня 2023 23:14
UA EN RU
Пашинян заявив про віддалення Росії від Південного Кавказу Фото: прем'єр Вірменії Нікол Пашинян (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російська Федерація через свої дії або бездіяльність на Південному Кавказі віддаляється від нього.

Про це сказав прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву.

"Ми бачимо, що Росія кроками, які вживаються або не вживаються з її боку, віддаляється від регіону. Ми не знаємо, з яких причин це відбувається. Є, звичайно, припущення. Але є процеси, які призводять до усвідомлення, що одного разу ми можемо прокинутися і побачити, що Росії більше немає тут", - сказав Пашинян.

Він підкреслив, що Лачинський коридор, який пов'язує Вірменію з Нагірним Карабахом, мав бути під контролем миротворців Росії.

"Але він не під контролем миротворців Росії. Чому? Можуть бути дві причини - або Росія не може контролювати Лачинський коридор, або не хоче. Обидві причини проблематичні", - зазначив вірменський прем'єр.

Конфлікт навколо Нагірного Карабаху

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном щодо Нагірного Карабаху триває вже понад 30 років. При СРСР територія належала Азербайджанській РСР, а населяли її переважно вірмени. В 1991 році регіон оголосив про "незалежність" і назвався Нагірно-Карабахською Республікою. Все це відбувалось за підтримки Вірменії.

З того часу в регіоні періодично ставалися військові конфлікти. Останнє загострення почалося в березні цього року, коли через стрілянину загинули люди.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Армения
NEWS
Хто такий Ігор Коломойський та чому його арештували: бізнес, суди, скандали
Хто такий Ігор Коломойський та чому його арештували: бізнес, суди, скандали
DAILY
Міністр без гарантій. Що чекає на Резнікова після нового скандалу із закупівлями в Міноборони
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Міністр без гарантій. Що чекає на Резнікова після нового скандалу із закупівлями в Міноборони