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Армения впервые с начала войны отправила Украине гуманитарную помощь, - СМИ

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Украина получила от Армении партию гуманитарной помощи. Это произошло впервые после полномасштабного вторжения РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Азатутут".

"О какой помощи и в каком размере идет речь, а также какая структура направила ее в Украину, пока неизвестно", - говорится в материале.

В МИД и правительстве Армении пока официально не комментируют эту информацию.

Участие Армении в завтрашнем саммите в Киеве

Завтра, 6 сентября, в Киеве стартует третий "Саммит первых леди и джентльменов". Издание уточняет, что в нем примет участие жена премьер-министра Армении, которая лично доставит помощь.

На официальных страницах саммита в социальных сетях уже опубликованы имена некоторых первых леди и джентльменов, которые участвуют в нем, однако имени жены премьер-министра Армении среди них пока нет.

Отношение Армении к России и войне в Украине

Армения публично заняла нейтральную позицию по войне РФ против Украины, однако заявила, что не будет помогать Кремлю обходить санкции.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил, что Армения не может позволить себе попасть под санкции из-за сотрудничества с Россией, это - "красная линия" для Еревана.

Недавно он сказал, что Российская Федерация из-за своих действий или бездействия на Южном Кавказе отдаляется от него.

"Мы видим, что Россия шагами, предпринимаемыми или не предпринимаемыми с ее стороны, удаляется от региона. Мы не знаем, по каким причинам это происходит", - сказал глава правительства.

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