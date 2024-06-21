Вірменія визнала Палестину як державу

Визнання Палестини

Палестина - це регіон Близького Сходу, територія якого розділена на дві частини - Західний берег і Сектор Газа. Західний берег - це горбиста місцевість, розташована на захід від річки Йордан. Сектор Газа - це прибережна територія, розташована на південь від Західного берега.

Палестина є незалежною і частково визнаною державою. Її незалежність визнали 138 зі 193 держав - членів ООН.

Раніше повідомлялося, що влада Норвегії, Іспанії та Ірландії визнала Палестину державою.

Крім цього, уряд Словенії підтримав пропозицію про визнання Палестини державою.

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