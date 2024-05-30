Уряд Словенії підтримав визнання Палестини як держави

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

"Весь світ повинен діяти в напрямку миру. Шлях до досягнення миру - рішення про створення двох держав. Це рішення не спрямоване проти когось, навіть проти Ізраїлю, але воно є посланням миру", - заявив прем'єр-міністр Словенії Роберт Голоб.

Зазначається, що рішення словенського уряду було прийнято через два дні після того, як Іспанія, Норвегія й Ірландія визнали палестинську державу. Відповідно до цього Словенія може стати 10-м членом Європейського союзу, який офіційно визнає Палестину як державу.

Визнання Палестини як держави

Палестина є регіоном на Близькому сході. Її територія розділена на Західний берег та Сектор Газа. 28 травня, як й згадувалось вище, Іспанія, Норвегія, а також Ірландія прийняли рішення щодо офіційного визнання палестинської держави.