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Армения признала Палестину как государство

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Власти Армении объявили о признании Палестины как государства.



Признание Палестины

Палестина - это регион Ближнего Востока, территория которого разделена на две части - Западный берег и Сектор Газа. Западный берег - это холмистая местность, расположенная к западу от реки Иордан. Сектор Газа - это прибрежная территория, расположенная к югу от Западного берега.

Палестина является независимым и частично признанным государством. Ее независимость признали 138 из 193 государств - членов ООН.

Ранее сообщалось, что власти Норвегии, Испании и Ирландии признали Палестину государством.

Помимо этого правительство Словении поддержало предложение о признании Палестины государством.

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АрменияПалестинаСектор Газа