Армения признала Палестину как государство

Власти Армении объявили о признании Палестины как государства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Армении.
Палестина - это регион Ближнего Востока, территория которого разделена на две части - Западный берег и Сектор Газа. Западный берег - это холмистая местность, расположенная к западу от реки Иордан. Сектор Газа - это прибрежная территория, расположенная к югу от Западного берега.
Палестина является независимым и частично признанным государством. Ее независимость признали 138 из 193 государств - членов ООН.
Ранее сообщалось, что власти Норвегии, Испании и Ирландии признали Палестину государством.
Помимо этого правительство Словении поддержало предложение о признании Палестины государством.
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