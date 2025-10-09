Вірменія не видала Росії грузина, який воював за Україну

Вірменія відмовилася від екстрадиції в Росію громадянина Грузії Георгія Кінояна, який воював на боці Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на грузинського громадського діяча Георгія Тумасяна у Facebook .

Громадський діяч подякував правозахисникам, які працювали над справою Кінояна. Також він зазначив, що розраховує на звільнення ще одного грузина - Вано Сабашвілі, також затриманого у Вірменії за запитом Росії.

За словами Тумасяна, Кінояна відмовилися видавати Росії, оскільки це було б "небезпечно для нього".

Затримання Кінояна

За даними проекту "Ехо Кавказу", Георгія Кінояна затримали 3 вересня після того, як він перетнув кордон між Грузією і Вірменією.

Його брат Вако Кіноян зазначив, що вірменські прикордонники зупинили його і затримали на місці, оскільки, як вони пояснили, у базі даних з'явилося повідомлення про те, що Георгій перебуває в розшуку за запитом Росії і підлягає арешту.

За словами родича, спочатку Георгія доправили до поліцейської дільниці, потім помістили в ізолятор тимчасового тримання. 5 вересня суд призначив йому 40 днів екстрадиційного арешту. Відтоді сім'я не отримувала жодної інформації про його місцезнаходження.

При цьому "Ехо Кавказу" пише, що Кінояна оголосили в розшук через систему, до якої доступ мають тільки країни СНД.

До слова, у червні в Грузії вперше не зустріли з почесною вартою тіло загиблого на війні в Україні солдата Вано Надірадзе.