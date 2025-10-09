Армения не выдала России грузина, который воевал за Украину
Армения отказалась от экстрадиции в Россию гражданина Грузии Георгия Кинояна, который воевал на стороне Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на грузинского общественного деятеля Георгия Тумасяна в Facebook.
По словам Тумасяна, Кинояна отказались выдавать России, поскольку это было бы "опасно для него".
Общественный деятель поблагодарил правозащитников, которые работали над делом Кинояна. Также он отметил, что рассчитывает на освобождение еще одного грузина - Вано Сабашвили, также задержанного в Армении по запросу России.
Задержание Кинояна
По данным проекта "Эхо Кавказа", Георгия Кинояна задержали 3 сентября после того, как он пересек границу между Грузией и Арменией.
Его брат Вако Киноян отметил, что армянские пограничники остановили его и задержали на месте, поскольку, как они объяснили, в базе данных появилось уведомление о том, что Георгий находится в розыске по запросу России и подлежит аресту.
По словам родственника, сначала Георгия доставили в полицейский участок, затем поместили в изолятор временного содержания. 5 сентября суд назначил ему 40 дней экстрадиционного ареста. С тех пор семья не получала никакой информации о его местонахождении.
При этом "Эхо Кавказа" пишет, что Кинояна объявили в розыск через систему, к которой доступ имеют только страны СНГ.
К слову, в июне в Грузии впервые не встретили с почетным караулом тело погибшего на войне в Украине солдата Вано Надирадзе.