У Грузії вперше не зустріли з почесною вартою воїна, який воював за Україну
У Грузії почесна варта не зустріла в аеропорту труну з тілом воїна Вано Надірадзе, який воював на боці України. Це вперше почесну варту не відрядили для зустрічі добровольця.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ехо Кавказу".
В аеропорту Тбілісі зібралися колишні побратими Вано Надірадзе, його родичі та друзі, а також інші грузини. Вони скандували "Слава героям!".
Як відзначило "Ехо Кавказу", під час повернення загиблих в Україні грузинів їхні тіла в аеропорту також має зустрічати почесна варта. Однак на відміну від інших випадків в аеропорту Надірадзе не зустріла почесна варта.
Міністерство оборони Грузії поки що не прокоментувало цю ситуацію.
Смерть Вано Надірадзе
Вано Надірадзе воював на боці України з перших місяців повномасштабного вторгнення Росії 2022 року. Він очолював грузинську групу у складі Сил спеціальних операцій України.
Воїн регулярно повідомляв про успіхи української армії та інформував грузинські ЗМІ і користувачів соцмереж про перебіг війни.
Надірадзе помер 22 червня у Києві. Причиною смерті називали серцевий напад.
У Росії Вано Надірадзе заочно засудили до 14 років позбавлення волі за "участь найманця у збройному конфлікті".
За даними "Ехо Кавказу", від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну на передовій загинуло понад 80 грузинських бійців.
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