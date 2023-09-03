Вірменія вчинила "стратегічну помилку", покладаючись на Росію, - Пашинян

Пашинян заявив, що політика країни, заснована на тому, щоб покладатися винятково на Росію як гаранта своєї безпеки, була стратегічною помилкою.

"Архітектура безпеки Вірменії на 99,99% була повʼязана з Росією, у тому числі коли справа стосувалася закупівлі зброї та боєприпасів. Але сьогодні ми бачимо, що Росія сама потребує зброї, озброєння та боєприпасів, і в цій ситуації зрозуміло, що навіть за бажання РФ не зможе задовольнити потреби безпеки Вірменії. Цей приклад має показати нам, що залежність лише від одного партнера в питаннях безпеки є стратегічною помилкою", - заявив прем'єр.

Він також звинуватив Росію в нездатності убезпечити Вірменію від "агресії з боку сусіднього Азербайджану щодо Нагірного Карабаху".

Крім того, Пашинян звинуватив російських миротворців, які перебувають у Нагірному Карабаху, що вони не виконують своєї роботи.

Конфлікт навколо Нагірного Карабаху

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном щодо Нагірного Карабаху триває вже понад 30 років. При СРСР територія належала Азербайджанській РСР, а населяли її переважно вірмени. В 1991 році регіон оголосив про "незалежність" і назвався Нагірно-Карабахською Республікою. Все це відбувалось за підтримки Вірменії.

З того часу в регіоні періодично ставалися військові конфлікти. Останнє загострення почалося в березні цього року, коли через стрілянину загинули люди.

Нагадаємо, що вчора Пашинян заявив, що Російська Федерація через свої дії або бездіяльність на Південному Кавказі віддаляється від нього.

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