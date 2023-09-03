Вірменія зробила "стратегічну помилку", покладаючись на Росію, - Пашинян

Пашинян заявил, что политика страны, основанная на том, чтобы полагаться исключительно на Россию как гаранта своей безопасности, была стратегической ошибкой.

"Архитектура безопасности Армении на 99,99% была связана с Россией, в том числе когда дело касалось закупки оружия и боеприпасов. Но сегодня мы видим, что Россия сама нуждается в оружии, вооружении и боеприпасах, и в этой ситуации понятно, что даже при желании РФ не сможет удовлетворить потребности безопасности Армении. Этот пример должен показать нам, что зависимость только от одного партнера в вопросах безопасности является стратегической ошибкой", - заявил премьер.

Он также обвинил Россию в неспособности обезопасить Армению от "агрессии со стороны соседнего Азербайджана в отношении Нагорного Карабаха".

Кроме того, Пашинян обвинил российских миротворцев, которые находятся в Нагорном Карабахе, что они не выполняют своей работы.

Конфликт вокруг Нагорного Карабаха

Конфликт между Арменией и Азербайджаном относительно Нагорного Карабаха продолжается уже более 30 лет. При СССР территория принадлежала Азербайджанской ССР, а населяли ее в основном армяне. В 1991 году регион объявил о "независимости" и представился Нагорно-Карабахской Республикой. Все это происходило при поддержке Армении.

С этого времени в регионе периодически происходили военные конфликты. Последнее обострение началось в марте этого года, когда из-за стрельбы погибли люди.

Напомним, что вчера Пашинян заявил, что Российская Федерация из-за своих действий или бездействия на Южном Кавказе удаляется от него.

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