Вірменія зробила "стратегічну помилку", покладаючись на Росію, - Пашинян

Армения совершила "стратегическую ошибку", полагаясь на Российскую Федерацию как единственного гаранта безопасности.
Об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Reuters.
Пашинян заявил, что политика страны, основанная на том, чтобы полагаться исключительно на Россию как гаранта своей безопасности, была стратегической ошибкой.
"Архитектура безопасности Армении на 99,99% была связана с Россией, в том числе когда дело касалось закупки оружия и боеприпасов. Но сегодня мы видим, что Россия сама нуждается в оружии, вооружении и боеприпасах, и в этой ситуации понятно, что даже при желании РФ не сможет удовлетворить потребности безопасности Армении. Этот пример должен показать нам, что зависимость только от одного партнера в вопросах безопасности является стратегической ошибкой", - заявил премьер.
Он также обвинил Россию в неспособности обезопасить Армению от "агрессии со стороны соседнего Азербайджана в отношении Нагорного Карабаха".
Кроме того, Пашинян обвинил российских миротворцев, которые находятся в Нагорном Карабахе, что они не выполняют своей работы.
Конфликт между Арменией и Азербайджаном относительно Нагорного Карабаха продолжается уже более 30 лет. При СССР территория принадлежала Азербайджанской ССР, а населяли ее в основном армяне. В 1991 году регион объявил о "независимости" и представился Нагорно-Карабахской Республикой. Все это происходило при поддержке Армении.
С этого времени в регионе периодически происходили военные конфликты. Последнее обострение началось в марте этого года, когда из-за стрельбы погибли люди.
Напомним, что вчера Пашинян заявил, что Российская Федерация из-за своих действий или бездействия на Южном Кавказе удаляется от него.
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