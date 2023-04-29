UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Вірменія та Азербайджан завтра проведуть мирні переговори в США

Фото: голова МЗС Вірменії Арарат Мірзоян (flickr.com/neadhmokratia)
Автор: Каріна Левицька

Завтра, 30 квітня, у Вашингтоні Вірменія та Азербайджан проведуть новий раунд переговорів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Reuters.

Раніше ми повідомляли, що конфлікт між Азербайджаном та Вірменією навколо Нагірного Карабаху знову загострився. Так, 5 березня там сталася чергова стрілянина, внаслідок чого загинули люди.

Нагадаємо, ми писали, що Вірменія попросила президента Франції Еммануеля Макрона очолити мирні переговори з Азербайджаном. Такий крок соєю чергою став викликом президенту Росії Володимиру Путіну, що свідчить про втрату контролю за регіональними союзниками.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
АзербайджанАрменияНагорный Карабах