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Армения и Азербайджан завтра проведут мирные переговоры в США

Фото: глава МИД Армении Арарат Мирзоян (flickr.com/neadhmokratia)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 30 апреля, в Вашингтоне Армения и Азербайджан проведут новый раунд переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Ранее мы сообщали, что конфликт между Азербайджаном и Арменией вокруг Нагорного Карабаха снова обострился . Так, 5 марта там произошла очередная стрельба, в результате чего погибли люди.

Напомним, мы писали, что Армения попросила президента Франции Эммануэля Макрона возглавить мирные переговоры с Азербайджаном. Такой шаг в свою очередь стал вызовом президенту России Владимиру Путину, что свидетельствует о потере контроля за региональными союзниками.

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АзербайджанАрменияНагорный Карабах