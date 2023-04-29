Армения и Азербайджан завтра проведут мирные переговоры в США

Ранее мы сообщали, что конфликт между Азербайджаном и Арменией вокруг Нагорного Карабаха снова обострился . Так, 5 марта там произошла очередная стрельба, в результате чего погибли люди.

Напомним, мы писали, что Армения попросила президента Франции Эммануэля Макрона возглавить мирные переговоры с Азербайджаном. Такой шаг в свою очередь стал вызовом президенту России Владимиру Путину, что свидетельствует о потере контроля за региональными союзниками.

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