Вірменія та Азербайджан підпишуть мирну угоду у Білому домі, -Трамп

Лідери Вірменії та Азербайджану у п'ятницю, 8 серпня, підпишуть у мирну угоду. Це станеться під час їх візиту до Білого дому.

Як повідомляє РБК-Україна , про це президент США Дональд Трамп написав у Truth Social.

Трамп заявив, що з нетерпінням чекає на прийом президента Азербайджану Ільгама Алієва та прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна у Білому домі. За його словами, зустріч відбудеться в рамках Історичного саміту миру.

"Ці дві нації перебували у стані війни багато років, що призвело до загибелі тисяч людей. Багато лідерів намагалися закінчити цю війну, але безуспішно - аж до цього моменту, завдяки "ТРАМПУ", - заявив Трамп.

Він наголосив, що його адміністрація вже деякий час взаємодіє з обома сторонами конфлікту. Президент США повідомив, що Алієв і Пашинян приєднаються до нього для офіційної церемонії підписання мирної угоди.

Окрім цього, Трамп зазначив, що Сполучені Штати підпишуть двосторонні угоди з Вірменією та Азербайджаном, які стосуватимуться спільного розвитку економічних можливостей для повного розкриття потенціалу регіону Південного Кавказу.

"Я дуже пишаюся цими мужніми лідерами за те, що вони роблять правильний вибір для великих народів Вірменії та Азербайджану. Це буде історичний день для Вірменії, Азербайджану, Сполучених Штатів і світу", - підсумував президент США.

Мирна угода між Вірменією та Азербайджаном

Раніше ЗМІ повідомляли, що у п'ятницю, 8 серпня, президент США Дональд Трамп прийме в Білому домі лідерів Вірменії та Азербайджану, намагаючись виступити посередником в укладенні мирної угоди.

Пізніше у Вірменії підтвердили зустріч.

Остання зустріч між лідерами Вірменії та Азербайджану відбулася минулого місяця в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Хоча сторони намагалися просунутися в питанні мирного врегулювання, переговори завершилися без оголошення конкретних домовленостей. Це попри те, що на початку року Вірменія й Азербайджан заявляли про досягнення певного прогресу в підготовці попередньої мирної угоди.