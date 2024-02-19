Армения не союзник Кремля. Народ Украины - дружественный нам народ, - Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения - не союзник России по вопросу Украины. Политик напомнил о международном праве по признанию государственных границ и подчеркнул дружественность армян к украинскому народу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ArmenPress.