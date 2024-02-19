Армения не союзник Кремля. Народ Украины - дружественный нам народ, - Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения - не союзник России по вопросу Украины. Политик напомнил о международном праве по признанию государственных границ и подчеркнул дружественность армян к украинскому народу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ArmenPress.
"Я уже говорил, что Армения в вопросе Украины не является союзником России, и это наша честная позиция. Я об этом впервые сказал два года назад, и мы сожалеем, что не можем повлиять на эту ситуацию. Народ Украины - дружественный нам народ", - подчеркнул Пашинян.
Как отметил армянский политик, Алма-Атинская декларация является основой для признания независимости и территориальной целостности республик, которые обрели независимость после распада Советского Союза.
Премьер напомнил, что Беловежским соглашением Россия, Украина и Белоруссия решили, что Советского Союза больше не существует и они становятся независимыми государствами, признавая границы друг друга.
Армения отходит от русского курса
Следует отметить, что на прошлой неделе Пашинян заявил о том, что Армения не была союзником России в войне против Украины с начала вторжения в феврале 2022 года.
Власти Армении уже неоднократно выражали свое недовольство отсутствием эффективной поддержки ОДКБ в рамках международного сотрудничества ее стран-членов. В частности, последнее подобное сетование о присутствии российских военных баз на территории страны Армения выразила во время активных боевых действий на территории Нагорного Карабаха.
В конце октября стало известно, что власти Армении рассматривают возможность закрытия российских государственных телеканалов, поскольку они допустили нарушение.
В начале ноября Российская Федерация заявила, что приняла участие Армении в саммите по украинской формуле мира в Мальте как "демонстративный антироссийский жест".
Подробнее о политике Армении читайте в материале РБК-Украина "Два шага вперед, один назад. Изменит ли Армения курс из России на Запад".
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