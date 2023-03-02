Вірменія не допомагає Росії обходити запроваджені проти неї санкції, - прем'єр-міністр

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна.

"Як демократична країна, для якої прозорість вкрай важлива, і в цьому питанні ми також прозорі. Розмови про те, що Вірменія допомагає Росії обходити міжнародні санкції - це лише розмови", - сказав Пашинян.

На спільній пресконференції канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що чекає від інших країн на дотримання санкцій проти Росії.

"Німеччина хоче бути впевнена, що в економічній сфері санкції не обходяться. І це, звичайно, те, чого ми вимагаємо. Також ми сподіваємося, що наших правил дотримуватимуться", - сказав канцлер.