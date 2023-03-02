RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Армения не помогает России обходить введенные против нее санкции, - премьер-министр

Фото: премьер-министр Армении Никол Пашинян (flickr.com)
Автор: Дмитрий Браславский

Армения не помогает России обходить введенные против нее ограничения стран Запада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

"Как демократическая страна, для которой прозрачность крайне важна, и в этом вопросе мы тоже прозрачны. Разговоры о том, что Армения помогает России обходить международные санкции - это только разговоры", - сказал Пашинян.

На совместной пресс-конференции канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ждет от других стран соблюдения санкций против России.

"Германия хочет быть уверена, что в экономической сфере санкции не обходятся. И это, конечно, то, чего мы требуем. Также мы надеемся, что наши правила будут придерживаться", - сказал канцлер.

Напомним, что война РФ против Украины подталкивает бывшие советские страны в новые союзы. Казахстан и Армения начали налаживать контакт со сторонами, влияние которых в регионе Москва долгое время пыталась ограничить.

Минобороны Армении отказывается проводить обучение ОДКБ на своей территории в 2023 году. Причиной тому является их нецелесообразность.

Российская миротворческая миссия в Нагорном Карабахе не выполняет своих обязательств.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСанкции против РоссииАрменияВойна в Украине