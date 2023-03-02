Армения не помогает России обходить введенные против нее санкции, - премьер-министр

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

"Как демократическая страна, для которой прозрачность крайне важна, и в этом вопросе мы тоже прозрачны. Разговоры о том, что Армения помогает России обходить международные санкции - это только разговоры", - сказал Пашинян.

На совместной пресс-конференции канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ждет от других стран соблюдения санкций против России.

"Германия хочет быть уверена, что в экономической сфере санкции не обходятся. И это, конечно, то, чего мы требуем. Также мы надеемся, что наши правила будут придерживаться", - сказал канцлер.