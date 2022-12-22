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Пашинян звинуватив Росію у невиконанні миротворчих зобов'язань у Карабасі

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Єреван, Четвер 22 грудня 2022 10:33
Пашинян звинуватив Росію у невиконанні миротворчих зобов'язань у Карабасі Фото: прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян (facebook.com/Mir24TV)
Автор: Руслан Гаращенко

Російська миротворча місія у Нагірному Карабаху не виконує своїх зобов'язань.

Про це заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, передає РБК-Україна з посиланням на News.am.

За словами Пашиняна, згідно з шостим пунктом тристоронньої угоди між Вірменією, Азербайджаном і РФ від 2020 року, миротворці повинні забезпечувати безперешкодне пересування.

"На сьогодні це не втілюється в життя. Тристоронню угоду не виконують також миротворці. Звичайно, це пов'язано з діями Азербайджану, але від цього сенс не змінюється, тому що російські миротворці відповідальні за те, щоб не допускати такого беззаконня і, зокрема, утримувати Лачинський коридор", - сказав вірменський прем'єр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Вірменія попросила президента Франції Еммануеля Макрона очолити мирні переговори з Азербайджаном. І це стало викликом президенту Росії Володимиру Путіну, що свідчить про втрату контролю за регіональними союзниками.

При цьому в жовтні повідомлялося, що вірменська сторона готова продовжити мандат російських військових у Нагірному Карабаху одразу на 10-20 років.

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