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Вірменія не допомагає Росії обходити запроваджені проти неї санкції, - прем'єр-міністр

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Четвер 02 березня 2023 19:27
Вірменія не допомагає Росії обходити запроваджені проти неї санкції, - прем'єр-міністр Фото: прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян (flickr.com)
Автор: Дмитро Браславський

Вірменія не допомагає Росії обходити введені проти неї обмеження країн Заходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна.

"Як демократична країна, для якої прозорість вкрай важлива, і в цьому питанні ми також прозорі. Розмови про те, що Вірменія допомагає Росії обходити міжнародні санкції - це лише розмови", - сказав Пашинян.

На спільній пресконференції канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що чекає від інших країн на дотримання санкцій проти Росії.

"Німеччина хоче бути впевнена, що в економічній сфері санкції не обходяться. І це, звичайно, те, чого ми вимагаємо. Також ми сподіваємося, що наших правил дотримуватимуться", - сказав канцлер.

Нагадаємо, що війна РФ проти України підштовхує колишні радянські країни до нових союзів. Казахстан та Вірменія почали налагоджувати контакт зі сторонами, вплив яких у регіоні Москва тривалий час намагалася обмежити.

Міноборони Вірменії відмовляється проводити навчання ОДКБ на своїй території у 2023 році. Причиною цьому є їх недоцільність.

Російська миротворча місія у Нагірному Карабаху не виконує своїх зобов'язань.

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