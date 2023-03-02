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Армения не помогает России обходить введенные против нее санкции, - премьер-министр

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Четверг 02 марта 2023 19:27
Армения не помогает России обходить введенные против нее санкции, - премьер-министр Фото: премьер-министр Армении Никол Пашинян (flickr.com)
Автор: Дмитрий Браславский

Армения не помогает России обходить введенные против нее ограничения стран Запада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

"Как демократическая страна, для которой прозрачность крайне важна, и в этом вопросе мы тоже прозрачны. Разговоры о том, что Армения помогает России обходить международные санкции - это только разговоры", - сказал Пашинян.

На совместной пресс-конференции канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ждет от других стран соблюдения санкций против России.

"Германия хочет быть уверена, что в экономической сфере санкции не обходятся. И это, конечно, то, чего мы требуем. Также мы надеемся, что наши правила будут придерживаться", - сказал канцлер.

Напомним, что война РФ против Украины подталкивает бывшие советские страны в новые союзы. Казахстан и Армения начали налаживать контакт со сторонами, влияние которых в регионе Москва долгое время пыталась ограничить.

Минобороны Армении отказывается проводить обучение ОДКБ на своей территории в 2023 году. Причиной тому является их нецелесообразность.

Российская миротворческая миссия в Нагорном Карабахе не выполняет своих обязательств.

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