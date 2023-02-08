"Вирізали нирку та повернули на фронт". РФ відправляє в бій солдатів з пораненнями (перехоплення)

Військове командування РФ повертає на фронт своїх солдатів, які отримували тяжкі поранення у боях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення, яке оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

Під час телефонної розмови російський солдат поскаржився, що його товариша по службі тяжко поранили і вирішили знову задіяти у війні проти України через два місяці.

"Одному нашому знайомому товаришу вирізали нирку... Осколком поранили. Відпустили додому, ну як додому, вдома просидів два місяці, потім зателефонували і знову забрали з однією ниркою", - наголосив солдат.

За його словами, поранення окупанта не задокументували, і тому змогли повернути його на фронт.

"Хто робив операцію - взагалі невідомо. Вирізали нирку в Ясинуватій, відвезли потім відлежатись до Донецька", - додав військовий.