"Вырезали почку и вернули на фронт". РФ отправляет в бой солдат с ранениями (перехват)
Военное командование РФ возвращает на фронт своих солдат, которые получали тяжелые ранения в боях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват, который обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины.
Во время телефонного разговора российский солдат пожаловался, что его сослуживца тяжело ранили и решили снова задействовать в войне против Украины спустя два месяца.
"Одному нашему знакомому товарищу вырезали почку… Осколком ранили. Отпустили домой, ну как домой, дома просидел два месяца, потом позвонили и опять забрали с одной почкой", - отметил солдат.
По его словам, ранение оккупанта не задокументировали и поэтому смогли вернуть его на фронт.
"Кто делал операцию - вообще неизвестно. Вырезали почку в Ясиноватой, отвезли потом отлежаться в Донецк", - добавил военный.
Напомним, ранее стало известно, что россияне перестали эвакуировать своих раненых во временно оккупированную Горловку, поскольку там все больницы уже переполнены.
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