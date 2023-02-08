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"Вырезали почку и вернули на фронт". РФ отправляет в бой солдат с ранениями (перехват)

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Среда 08 февраля 2023 18:59
"Вырезали почку и вернули на фронт". РФ отправляет в бой солдат с ранениями (перехват) Иллюстративное фото: РФ отправляет в бой солдат с ранениями (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Военное командование РФ возвращает на фронт своих солдат, которые получали тяжелые ранения в боях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват, который обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

Во время телефонного разговора российский солдат пожаловался, что его сослуживца тяжело ранили и решили снова задействовать в войне против Украины спустя два месяца.

"Одному нашему знакомому товарищу вырезали почку… Осколком ранили. Отпустили домой, ну как домой, дома просидел два месяца, потом позвонили и опять забрали с одной почкой", - отметил солдат.

По его словам, ранение оккупанта не задокументировали и поэтому смогли вернуть его на фронт.

"Кто делал операцию - вообще неизвестно. Вырезали почку в Ясиноватой, отвезли потом отлежаться в Донецк", - добавил военный.

Напомним, ранее стало известно, что россияне перестали эвакуировать своих раненых во временно оккупированную Горловку, поскольку там все больницы уже переполнены.

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