"Вирішувати не Трампу": прем'єр-міністр Канади заступився за Гренландію

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні попередив, що рішення про те, кому кому належить Гренландія, не входить до компетенції президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Зокрема, глава уряду закликав союзників по НАТО, включно зі Сполученими Штатами, "дотримуватися своїх зобов'язань", наголосивши водночас на підтримці Канадою суверенітету Данії над стратегічно важливим арктичним островом, який Трамп погрожував захопити.

"Майбутнє Гренландії - це рішення, які мають ухвалити самі Гренландія і Королівство Данія. Ми є партнерами Данії по НАТО, і тому наше партнерство в повному обсязі зберігається. Наші зобов'язання за статтею 5 і статтею 2 НАТО залишаються чинними, і ми повністю їх підтримуємо", - сказав Карні.

Також він повідомив, що обговорював питання суверенітету Гренландії та Арктики на своїй зустрічі з главою Китаю Сі Цзіньпіном, додавши, що він "виявив значний збіг поглядів щодо цього".

Politico зазначає, що проблема Гренландії знову вийшла на перший план через риторику Трампа, спрямовану проти інтересів США в Арктиці, що загострило напруженість між Вашингтоном і ЄС.

Крім того, цього тижня Данія і низка її союзників оголосили про посилення своєї військової присутності в Гренландії.